Москва, 24 августа, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 24 августа встретится с генеральным директором госкомпании ДОМ. РФ Виталием Мутко, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин и Виталий Мутко

«В течение дня (24 августа) в Кремле Путин примет руководителя АО «ДОМ.РФ» Виталия Мутко», — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков добавил, что это важный институт развития, важная корпорация. Мутко доложит президенту о деятельности ДОМ.РФ.

Также у главы государства 24 августа запланировано несколько мероприятий непубличного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин подписал указ «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию», согласно которому российские пенсионеры получат единовременную выплату на сумму в 10 тысяч рублей.

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