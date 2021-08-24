Сеул, 24 августа, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провёл встречу с командующим вооружёнными силами США в Южной Корее Полом Лакамерой, с которым обсудил пути развития двустороннего альянса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

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По их словам, в ходе рабочего обеда южнокорейский дипломат поздравил американского генерала с инаугурацией и попросил его внести свой вклад в развитие альянса Сеула и Вашингтона и в процесс денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.

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В свою очередь, Пол Лакамера обязался активно поддерживать двусторонний альянс.