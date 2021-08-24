Москва, 24 августа, 2021, 13:39 — ИА Регнум. За 30 лет работы России с МВФ у страны накопился горький негативный опыт. Позорная зависимость от кредитов организации ещё 25 лет подчеркивала безвыходность ситуации, в которую молодые реформаторы подвели страну под ручки, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, эксперт в области корпоративных коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

МВФ

«Времена меняются, Россия за эти годы поднялась на пятое место среди всех мировых экономик, накопила порядка $600 млрд золотовалютных резервов.

В начале 2020 года президент России Владимир Путин дал зелёный свет усилению вектора социальной политики и поддержки населения. Сложилась уникальная ситуация: госказна ломится от золота и долларов,

Минфин России скупает с задором доллары в рамках бюджетного правила. А в это время значительные сложности испытывают бюджеты регионов, не реализуются инфраструктурные проекты, буксует пенсионная реформа, пенсии обесцениваются.

Сегодня МВФ преподнесло знаковый урок ответственности перед экономикой и людьми. Членам организации просто так раздают деньги и немалые для поддержки экономической устойчивости.

Уже очевидно, что российским финансовым властям стоило бы этим заняться ещё год назад. Хочется верить, что полученная колоссальная сумма порядка $18 млрд не будет заперта на ключ в закромах Родины, а усилит рубль на валютном рынке, поддержит бюджеты регионов.

При таком долларовом дожде при отказе Минфином от бюджетного правила доллар мог бы стоить к сентябрю менее 65 рублей», — высказал своё мнение экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, примерно $650 млрд в форме специальных прав заимствования (SDR) распределил между странами мира Международный валютный фонд (МВФ), Россия получила из этой суммы около $17,54 млрд.

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