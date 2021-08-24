Кишинёв, , 13:37 — REGNUM Депутаты парламента Молдавии 24 августа в третьем окончательном чтении приняли законопроект о внесении поправок в закон «О прокуратуре». Трансляцию из зала заседаний вела пресс-служба законодательного органа.

Парламент Молдавии (сс) Max0697

Инициативу поддержали 56 депутатов от пропрезидентской партии «Действие и солидарность». Закон вступит в силу, если его подпишет президент республики.

Законопроект предусматривает исключение из состава Высшего совета прокуроров (ВСП) генерального прокурора, прокурора Гагаузии и главы Союза адвокатов. Сам ВСП предлагается наделить правом сместить генпрокурора с поста.

Стоит отметить, что ранее генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло выступил против принятия данного законопроекта, а генпрокуратура вынесла по нему отрицательное заключение. Стояногло также заявил, что президент республики Майя Санду якобы требовала, чтобы генпрокуратура возбудила уголовные дела против лидеров оппозиции.

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