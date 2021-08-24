Санкт-Петербург, 24 августа, 2021, 13:49 — ИА Регнум. За последний год новое жильё в Петербурге выросло в цене примерно так же, как за десять предыдущих лет. Эксперты объясняют это ажиотажным спросом на петербургские новостройки у покупателей со всей страны.

Дарья Драй ИА REGNUM Новостройка в центре Санкт-Петербурга

По данным аналитиков группы компаний «Балтийская недвижимость», с июля 2020 года по июль 2021 года средняя стоимость 1 квадратного метра жилья на первичном рынке Санкт-Петербурга выросла со 126,3 тыс. рублей до 176,5 тыс. рублей, то есть на 50,2 тыс. рублей. В процентном выражении годовой рост составил рекордные 39,7%.

За два предыдущих года рост цен составлял, соответственно, 10,4% и 11,17%, а в более ранний период ‑ и того меньше. Для сравнения: в июле 2010 года жилье в новостройке можно было приобрести, в среднем, за 71,1 тыс. рублей за 1 кв. метр площади. То есть, в 2,5 раза дешевле, чем сегодня.

Напомним, в 2020 году в Петербурге было введено 3 млн 370 тысяч кв. метров жилья. План ввода жилья выполнен на 104,9%. В 2021 году в Петербурге уже введено 1,9 млн кв. мжилья. Это почти 60% от годового плана.