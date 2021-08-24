Москва, 24 августа, 2021, 13:43 — ИА Регнум. На российском авторынке представлен новый коммерческий автомобиль «ГАЗель NN». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Comtransexpo.ru «Группа ГАЗ» представила легкий коммерческий автомобиль нового поколения «ГАЗель NN»

Стоимость бортовой версии «ГАЗель NN» начинается от 1 899 400 рублей. Первоначально в продаже будет модификация модели с безальтернативным дизельным мотором Cummins 2,8 ISF производительностью 150 л. с. Агрегатироваться мотор будет с 6-ступенчатой «механикой», производственной Горьковским автозаводом.

Ожидается, что до конца 2021 года появится версии с трехлитровым агрегатом Evotech 3,0 мощностью 122 л. с. Такой «движок» получат бензиновые и битопливные (CNG/LPG) версии «ГАЗель NN».

Также ГАЗ может выпустить модель, оснащенную 170-сильным двигателем Cummins F2.8 «Евро-6». Идет также разработка модификации модели с автоматической коробкой передач.

Ранее Горьковский автозавод представил спецверсию «Газели» для вакцинации.

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