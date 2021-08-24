Альметьевск, Татарстан, 24 августа, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В городе Альметьевске утром 23 августа на строительной площадке крытого школьного футбольного манежа погиб 35-летний рабочий. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

(сс) Guilherme Cunha На стройке

Как сообщает СУ СКР по РТ, потерпевший с напарником выполнял монтаж перекрытий манежа. В какой-то момент мужчина потерял равновесие и стал падать. Коллега успел подхватить его и попытался удержать за руки, но через некоторое время мужчина все равно упал с высоты около 9-ти метров на бетонное покрытие. От полученных травм пострадавший скончался спустя несколько часов в больнице. На момент происшествия, по предварительной информации, на рабочем имелось страховочное снаряжение.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, вечером 14 июля на территории цеха одного из предприятий в Нижнекамске 31-летний промышленный альпинист красил трубу котельной. По неустановленным причинам, мужчина сорвался вниз с высоты в 70 метров. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью. При осмотре погибшего выяснилось, что необходимые средства защиты на нем были.

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