Москва, 24 августа, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В рамках форума «Армия-2021» Минобороны РФ подписало контракт на поставку робототехнического комплекса «Штурм». Об этом сообщили журналистам в ведомстве.

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«В ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» подписан государственный контракт на поставку тяжелого штурмового робототехнического комплекса «Штурм», — сообщили в министерстве.

Также ведомством был заключён контракт с ОАО «766-е управление производственно-технологической комплектации» на изготовление и поставку робототехнических комплексов пожаротушения «Уран-14».