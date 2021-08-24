Самара, , 13:34 — REGNUM Временно исполняющим обязанности министра строительства Самарской области назначен Николай Плаксин. Эту информацию 24 августа подтвердили в пресс-службе областного правительства.

Строительство домов Дарья Драй © ИА REGNUM

Сообщается, что соответствующее постановление подписал глава Самарской области Дмитрий Азаров.

Отмечается, что Плаксин будет исполнять эти обязанности до момента назначения министра.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в июне текущего года врио министра строительства Самарской области Сергей Пичушкин ушел в отставку.

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