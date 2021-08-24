Самара, 24 августа, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Временно исполняющим обязанности министра строительства Самарской области назначен Николай Плаксин. Эту информацию 24 августа подтвердили в пресс-службе областного правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство домов

Сообщается, что соответствующее постановление подписал глава Самарской области Дмитрий Азаров.

Отмечается, что Плаксин будет исполнять эти обязанности до момента назначения министра.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в июне текущего года врио министра строительства Самарской области Сергей Пичушкин ушел в отставку.