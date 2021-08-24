Томск, 24 августа, 2021, 13:31 — ИА Регнум. По состоянию на 24 августа в Томской области выявлено 40 052 носителя коронавируса, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждено 113 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в Томской области выздоровели 52 ковид-пациента. Общее число выздоровевших в регионе — 34 495 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа коронавирус выявили у 109 жителей Томской области, список выздоровевших пополнился 38 фамилиями.