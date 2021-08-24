Тюмень, 24 августа, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования случаев безвестного исчезновения детей в Тюменской области в разное время. Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин обратил внимание на информацию СМИ о девяти фактах безвестного исчезновения несовершеннолетних в условиях неочевидности, начиная с 1997 года. Тела некоторых из них с признаками насильственной смерти были найдены ранее. Последним из этих случаев стало исчезновение 30 июня 2021 года девятилетней тюменской школьницы, тело которой обнаружено 19 августа на берегу озера Оброчного города Тюмени.

Напомним, по факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Глава СКР потребовал от следователей представить в докладе тщательный анализ имеющихся сведений по всем указанным эпизодам преступлений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специалисты предполагают, что в Тюмени 24 года орудует маньяк-педофил. Составлен и профиль вероятного убийцы.