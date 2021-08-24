Кубинка, Московская область, 24 августа, 2021, 13:27 — ИА Регнум. На фоне всеобщей цифровизации технологии искусственного интеллекта становятся инструментом геополитического влияния. Об этом в ходе выступления на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» 24 августа заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.

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«Технологии искусственного интеллекта являются одним из ключевых факторов четвёртой промышленной революции и при этом требуют внимания с точки зрения обеспечения безопасности и защиты национальных интересов», — подчеркнул Храмов.

Он отметил, что в настоящее время активное внедрение технологий, позволяющих имитировать когнитивные функции человека, идёт на уровне государственных структур, научно-исследовательских и производственных организаций и на уровне частных компаний.

«Вместе с тем в условиях тотальной цифровизации технологии искусственного интеллекта приобретают форму инструмента геополитического влияния», — сказал Храмов.

Также, по его словам, область искусственного интеллекта неизбежно превращается в сферу не только научно-технической конкуренции, но и военно-политического противоборства, пишет ТАСС.

Замсекретаря российского Совбеза обратил внимание на то, что целью государств, преуспевших в разработке правил и стандартов создания систем искусственного интеллекта и стремящихся к их закреплению на международном уровне, является «получение в меняющихся исторических реалиях новых возможностей доминирования в мировом масштабе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов заявил, что Россия имеет потенциал, позволяющий ей стать лидером в области искусственного интеллекта, который может быть главной технологией XXI века.