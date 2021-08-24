Джакарта, 24 августа, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Министр труда Индонезии Ида Фаузия заявила, что в период с января по июль 2021 года на родину вернулись 7598 индонезийских рабочих-мигрантов, сообщает Kompas.

United Nations Photo Индонезийская семья

Для сравнения в течение 2020 года власти Индонезии репатриировали 52 599 граждан.

Министерство работает с агентством по защите рабочих-мигрантов Индонезии, местными органами власти и индонезийской компанией по трудоустройству рабочих-мигрантов.

Власти Индонезии продолжают обеспечивать защиту рабочих-мигрантов во время пандемии. Защита индонезийских граждан осуществляется посредством предоставления базовой продовольственной помощи, средств индивидуальной защиты, призывов к продолжению применения протоколов здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии получило от стран-партнеров около 130 млн доз вакцины против коронавируса.