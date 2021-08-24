Йошкар-Ола, 24 августа, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 24 августа выявили 61 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 61 новом положительном тесте на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 17 548 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 15 766 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 46 человек. 462 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVD-19 скончались два человека в республике, за минувшие сутки было зарегистрировано восемь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1320 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получает 551 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 994 человека, из них у 971 — пневмония, 41 человек подключен к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки был выписан 121 пациент, при этом госпитализированы 82 жителя Марий Эл.