Москва, , 13:24 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин остается лидером «Единой России» и поддерживает партию, заявил 24 августа пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин на съезде «Единой России» Kremlin.ru

«Путин долго остается лидером партии, и он действительно поддерживает партию. Он относится к ней как к партии власти, которая на протяжении многих лет является инициатором очень важных процессов, которые ведут к постепенному улучшению социально-экономических показателей, развитию нашей страны», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что «Единая Россия» — это партия власти, которая «далека от популизма, которая не уходит от ответственности за все происходящее, которая не боится брать на себя эти ответственность с тем, чтобы решать насущные проблемы».

«Вот так именно относится к этой партии президент», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин выразил надежду, что партия «Единая Россия» сможет сохранить свои ведущие позиции в Государственной думе VIII созыва.

Он также подчеркнул, что предложенная предвыборная программа партии — это живой документ, который должен реагировать на то, что происходит в мире и стране.

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