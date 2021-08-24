Москва, 24 августа 2021, 13:24 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин остается лидером «Единой России» и поддерживает партию, заявил 24 августа пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков добавил, что «Единая Россия» — это партия власти, которая «далека от популизма, которая не уходит от ответственности за все происходящее, которая не боится брать на себя эти ответственность с тем, чтобы решать насущные проблемы».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин выразил надежду, что партия «Единая Россия» сможет сохранить свои ведущие позиции в Государственной думе VIII созыва.
Он также подчеркнул, что предложенная предвыборная программа партии — это живой документ, который должен реагировать на то, что происходит в мире и стране.
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