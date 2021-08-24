Москва, 24 августа, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Сегодня, 24 августа, Украина празднует свой День независимости. По этому случаю в интернете опубликованы десятки комментариев, суть которых сводится к тому, что за тридцать лет эта страна стала самой настоящей неудачницей.

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

«Все попытки построить независимую Украину всегда были связаны с предательством и ненавистью. Причина неудач в том, что националисты пытались построить скорее не независимую Украину, а нечто противоположное исторической России», — пишет news-front.info.

По мнению автора, во многом этому способствовал махровый антисемитизм.

«Вспомните отца «украинской государственности» Симона Петлюру, впоследствии убитого именно из мести за погубленных им евреев. И снова «украинская государственность» обязательно должна была быть под кем-то, в данном случае — под покровительством Германии.

Потом Германия пришла на Украину ещё раз. Во времена Великой Отечественной. И снова её верными слугами стали предатели украинского народа — националисты типа Бандеры, Мельника и Шухевича. Которые рядились либо в полицайские кепи, либо вообще носили германскую форму. И снова украинские националисты выступали как самые кровавые палачи. Причём не только евреев, но и своего собственного народа.

Дивизия СС «Галиция» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — апогей предательства украинских националистов. Бесславное подразделение, набранное из предателей и наголову разбитое в первом же открытом сражении. Оно и понятно — воевать в поле — это не животы беременным женщинам вспарывать и не евреев расстреливать на краю огромной ямы.

Можно и по зубам получить. И они получили. Так, что многие из них драпали аж до Канады. А кого-то потом простили, и они тихо и спокойно жили себе в Советском Союзе, работали и получали пенсии. Пока снова не пришло их время. Время очередного большого предательства», — замечает «Голос Мордора».

По мнению автора статьи, Украина медленно пожирает себя изнутри своей ненавистью и национализмом, она подавляет своих же граждан, которые считают себя русскими, ибо Украина готова принять что угодно, кроме русскости. Это и есть причина всех неудач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее то, что украинское общество прошло несколько стадий падения в пропасть, отмечал блогер Константин Кеворкян (ВКонтакте). Он, в частности, напомнил, что общество много лет терпело людоедскую пропаганду националистов, их русофобию и подстрекательство к междоусобной войне. Потом, после событий 2014−15 годов, смирилось с торжеством военных преступников и безудержным воровством новых властителей.

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