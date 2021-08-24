Омск, 24 августа, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Жертвами коронавирусной инфекции за прошедшие сутки стали 11 жителей Омской области, сообщили ИА REGNUM 24 августа в министерстве здравоохранения региона.

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За весь период пандемии в Омской области скончались 1922 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 августа в Омской области подтверждено 70 558 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 51 249 человек.