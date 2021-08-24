Саранск, 24 августа, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 24 августа выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 70 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 25 548 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписан 51 человек, всего с начала пандемии выздоровели 22 204 жителя Мордовии. 465 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались трое жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2879 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 24 августа в инфекционных стационарах республики лечение получали 1249 человека. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1907 человек.