Москва, 24 августа, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Все население РФ надо разделить на разные категории и каждой из них предложить свои пенсионные перспективы. Об этом 24 августа в рамках веб-семинара «Пенсионная реформа. Как примирить непримиримых противников» заявил экономист Евгений Гонтмахер.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

По его словам, тем людям, которым еще не исполнилось 30 лет, надо предлагать индивидуальные страховые пенсионные схемы. При этом он подчеркнул, что люди в РФ не доверяют длинным страховым пенсионным схемам.

«Кроме того, пенсия — это не единственный источник поддержания своей жизни в старости. Это, конечно, накопления людей, которые делаются независимо от пенсионной системы, это недвижимость, которую можно сдавать в аренду. Это и участие в бизнесе — дивиденды и акции», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее прозвучал ряд инициатив о том, как следует реформировать пенсионный фонд.