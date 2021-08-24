Набережные Челны, Татарстан, 24 августа, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В Татарии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») после гибели годовалого ребенка, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по РТ.

George Hodan Окна

Установлено, что 24 августа из окна 11-го этажа одного из домов в 4-м комплексе города Набережные Челны выпал годовалый мальчик, который от полученных травм скончался на месте. Малыш, по версии следствия, остался в комнате один, когда его мать и старший брат отлучились в соседнюю комнату. Ребенок забрался на подоконник по дивану и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, 6 июля в Казани по улице Халезова из окна пятого этажа выпал семилетний мальчик. С многочисленными травмами его госпитализировали в больницу, где спустя несколько часов ребенок скончался.

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