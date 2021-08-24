Москва, 24 августа, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Вариант с приглашением иностранного специалиста на пост главного тренера сборной России по хоккею не рассматривается. Об этом 24 августа заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владислав Третьяк

«На сегодняшнем этапе не допускаю, что какой-нибудь иностранец возглавит сборную», — цитирует Третьяка «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что ФХР на Олимпийских играх 2022 года в Пекине ФХР будет рассчитывать на российских тренеров.

Напомним, в настоящее время сборную России возглавляет Валерий Брагин. Он стал главным тренером команды в июне 2020 года. Также он является наставником санкт-петербургского СКА.