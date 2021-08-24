Могадишо, 24 августа, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Город Амара в центральной части Сомали захвачен исламистской группировкой. Об этом сообщает 24 августа новостной портал Somali Guardian.

Heimo Liendl Сомали

Сначала боевики из группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали армейскую базу, которая расположена в черте города. Правительственные силы отступили после интенсивного боя.

Отряды боевиков вошли в город. Информации о потерях обеих сторон пока нет.

Указанная группировка, численной которой оценивается в 7 тыс. человек, существует в Сомали с 2004 года. В 2012 году один из её главарей объявил о присоединении к «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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