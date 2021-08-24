Берлин, 24 августа, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Компания Audi опубликовала тизерное изображение нового концептуального электрокара Grandsphere. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Audi Audi Grandsphere

На тизерном изображении сообщается дата дебюта новинки. Так, новинка будет представлена 2 сентября 2021 года.

«Изменение точки зрения. Будьте готовы взглянуть на мир по-другому, вот-вот начнется новая грандиозная глава», — говорится в сообщении пресс-службы.

Новое четырёхдверного купе Grandsphere должно стать прообразом серийного электрокара немецкой марки. Судя по тизеру, модель получит панорамное остекление и сплошной диван на втором ряду. Кроме того, в центральном подлокотнике можно заметить свечение от прибора, который пока трудно распознать.

Напомним, Audi планирует представить сразу три концепт-кара Sphere, которые продемонстрируют видение автопроизводителя на будущие автономные транспортные средства.

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