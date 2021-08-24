Москва, , 13:10 — REGNUM Действия по сдерживанию цен на продукты в России, предпринимаемые российским правительством, положительно оценивают в Кремле. Об этом 24 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Да, безусловно», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Также представитель Кремля добавил, что ситуация с ценами на продукты является непростой и ей необходимо уделять внимание, а потому правительство РФ занимается ею постоянно.

«Правительство контролирует ситуацию с ценами. И на этот счет есть прямое поручение президента России», — указал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопрос смены власти в стране является риторическим и прописанным в Конституции РФ.