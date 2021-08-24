Омск, 24 августа, 2021, 13:09 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области коронавирусную инфекцию диагностировали у 391 человека, в том числе 314 пациентов лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 августа в минздраве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее количество выявленных случаев заражении коронавирусом с начала пандемии — 70 558. После COVID-19 в Омской области выздоровели 51 249 человек, в том числе 323 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в регионе выявили 387 носителей коронавируса, выздоровели 208 ковид-пациентов.