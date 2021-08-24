Москва, 24 августа, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Лидера партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, действительно, не было на встрече президента РФ Владимира Путина с партийцами, которая состоялась 22 августа.

Government.ru Дмитрий Медведев

«Действительно, не было. Не могу сказать, почему точно», — сказал официальный представитель Кремля.

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За разъяснениями по этому вопросу пресс-секретарь главы государства посоветовал обратиться в партию.

Что касается съезда «Единой России», который Путин планирует посетить 24 августа, то Песков также затруднился сказать, будет ли там присутствовать Медведев.

«Мне нужно проверить. Я не видел списков участников — это больше партийные дела, я не владею деталями», — признался Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, встречу с представителями партии «Единая Россия» президент России Владимир Путин провёл 22 августа. В частности, в ходе встречи глава государства предложил разовые выплаты всем пенсионерам в размере 10 тысяч рублей и в размере 15 тысяч рублей для военнослужащих.