Москва, 24 августа, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Наиболее предпочтительным вариантом реформы Российской премьер-лиги (РПЛ) большинство российских болельщиков считают формат «Юпитер-16». Об этом 24 августа сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Футбол болельщик

В голосовании участвовали 6530 болельщиков. Формат под названием «Юпитер-16» получил среднюю оценку 7,33 по 10-балльной шкале.

Согласно этому формату, в количество клубов в лиге останется неизменным — 16. При этом после 24 туров команды будут разделены на две группы — по шесть и десять команд.

На втором месте оказался формат «Марс-16», получивший 4,65 балла. В нём 16 клубов на втором этапе будут разделены на три группы.

Третье место в голосовании занял формат «Земля-16», который используется в настоящее время (4,32 балла). Четвёртым стал «Юпитер-20» с 20 командами (4,11 балла), пятым — «Земля-18» (3,69 балла), согласно которому нынешний формат сохранится с увеличением числа клубов до 18.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, РФС выступил с заявлением о потенциальных изменениях в российском футболе.

Читайте также: РФС выступил с заявлением о реформах в российском футболе