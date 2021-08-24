Казань, 24 августа, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В Татарии до 26 августа сохранится высокий класс пожарной опасности в лесах. В текущем году из-за аномальной жары в регионе вводили четыре раза ограничения на пребывание жителей на территории лесного фонда. Последнее ограничение действовало до 22 августа. Как заявил 24 августа министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров, в ближайшие дни планируется их продлить, соответствующие документы находятся на согласовании в кабмине республики.

Лесной пожар

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С начала года в Татарии зарегистрировали свыше 1 тыс. термических точек и 746 случаев возгораний на граничащих с лесным фондом территориях. В 2020 году за этот же период зафиксировали 602 термоточки и 249 случаев возгораний. Всего на территории региона произошло 14 лесных пожаров общей площадью 160,24 га.

По предварительной оценке, ущерб от пожаров в лесах в этом году составил порядка 5 млн рублей. Больше всего возгораний произошло в Азнакаевском, Сармановском, Альметьевском, Елабужском, Лениногорском районах Татарии, добавил глава ведомства.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии до 26 августа сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс) и чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс).

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