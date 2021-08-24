Санкт-Петербург, , 13:19 — REGNUM Певицу и общественного деятеля Татьяну Буланову повторно отказались зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на выборах, которые состоятся в сентябре 2021 года. Причина та же — превышение допустимой доли брака в представленных подписях избирателей в поддержку выдвижения Булановой, которая хотела баллотироваться при поддержке партии «Родина».

Выступление Татьяны Булановой Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Как сообщает ЗАКС.Ру, такое решение приняла 24 августа Территориальная избирательная комиссия (ТИК) №17. Ранее Горизбирком Петербурга поручил ТИК повторно изучить вопрос о регистрации Булановой, поскольку при первом рассмотрении и решении о снятии певицы с выборов в середине августа была нарушена процедура.

«Вместе с представителями Булановой проведена повторная проверка подписей избирателей в поддержку выдвижения певицы. Из-за большого брака в этих автографах ранее кандидатке отказали в регистрации. В этот раз количество недостоверных подписей уменьшилось», — отмечает издание.

Однако их всё равно оказалось больше допустимого для регистрации минимума в 5% брака. Всего у Булановой выявлено 164 недостоверных подписи, или 12,9% от общего количества.

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