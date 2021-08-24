Ростов-на-Дону, 24 августа, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко проигнорировал мнение горожан и разрешил вырубить часть деревьев в парке имени Островского. Территорию очистят от зелёных насаждений для строительства очередной гостиницы.

Nedelya40.ru В Калуге незаконно вырубили лес

Под гостиницу будет переделано трёхэтажное здание спортивно-учебного корпуса. Деревья, растущие вокруг здания, будут вырублены. Процент озеленения будет снижен с 60% до 12%.

Ранее проект строительства гостиницы обсуждался в сервисе «Активный ростовчанин». Против проголосовало абсолютное большинство пользователей.