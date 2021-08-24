Уфа, 24 августа, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Пациент пытался сбежать из ковид-госпиталя в Башкирии. Эту информацию 24 августа подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Ковид-госпиталь в Ярославле

Сообщается, что мужчина пытался уйти из ковид-госпиталя в Нефтекамске, который развернут на базе городской больницы.

«Персонал больницы вернул мужчину обратно в ковид-госпиталь, где он продолжит лечение», — сообщили в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения.

Также сообщается, что у мужчины врачи диагностировали психотическое расстройство неуточненного генеза, которое возникло, скорее всего, на фоне заболевания.

По информации некоторых СМИ, пациент спустился по карнизу и спрыгнул на прицеп, который был припаркован у здания. В этот момент он был остановлен врачами.