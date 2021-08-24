Москва, 24 августа, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Вопрос смены власти является риторическим и прописанным в Конституции РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это вопрос риторический. И совершенно здесь не важна позиция Кремля. У нас есть Конституция, где прописываются все электоральные процессы», — сказал Песков.

По его словам, это «вопрос выборов, вопрос народного голосования за главу государства, вопрос выборов в парламент, к парламентским выборам, к которым мы готовимся, а дальше это уже вопрос волеизъявления людей».