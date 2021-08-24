Киев, , 12:56 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что симпатизирующих России жителей Донбасса, которым он ранее посоветовал уезжать в РФ, якобы можно заставить получать российские паспорта, однако «нельзя паспортизировать их украинские сердца». Он сказал об этом 24 августа во время выступления с речью на параде по случаю 30-летия независимости Украины в Киеве.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Можно заставить их получать паспорта, но нельзя паспортизировать их украинские сердца», — сказал он.

При этом Зеленский добавил, что жителей Донбасса и остальных граждан страны может разделять только «щедро накрытый стол» и отметил, что Украине «ни один враг не причинил большего удара, чем внутренние скандалы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с Днём независимости страны.

Напомним, 5 августа Зеленский посоветовал жителям Донбасса, испытывающим симпатии к России уезжать на территорию РФ.