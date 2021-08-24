Москва, 24 августа, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Кремле довольны действиями правительства РФ в рамках действий по сдерживанию цен на продукты питания в стране. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Продукты в упаковке

«Да, безусловно», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он назвал ситуацию с ценами на продукты питания непростой и требующей внимания — чем и занимается правительство на постоянной основе.

Песков подчеркнул, что правительство также «контролирует ситуацию с ценами» на продукты питания: «И на этот счет есть прямое поручение президента России».