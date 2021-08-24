Москва, 24 августа, 2021, 12:55 — ИА Регнум. «Роскосмос» перенес выходы российских космонавтов с МКС в открытый космос со 2 и 8 сентября на 3 и 9 сентября, сообщила пресс-служба госкорпорации.

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«Внекорабельная деятельность космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дуброва, ранее планировавшаяся на 2 и 8 сентября 2021 года, перенесена на 3 и 9 сентября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение было принято по просьбе американских партнеров по программе Международной космической станции.

Как сообщало ИА REGNUM, главной задачей этого выхода станут плановые работы по интеграции лабораторного модуля «Наука» в состав станции.

Модуль «Наука» был запущен посредством ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома «Байконур» 21 июля. Лабораторный модуль пристыковался к МКС 29 июля. «Наука» стала первым новым российским модулем МКС за последние 11 лет.

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