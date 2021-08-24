Чебоксары, 24 августа, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов попросил главу Чувашской митрополии, митрополита Чебоксарского и Чувашского Савватия оказать содействие в работе по вопросам вакцинации. Об этом сообщается на сайте минздрава по итогам рабочей встречи.

Cap.ru Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов и чувашский митрополит Савватий

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Отмечается, что министр и митрополит обсудили эпидемическую ситуацию в Чувашии, акцентировав внимание на вакцинации от COVID-19. В ведомстве заявляют, что «для полного решения вопроса необходима максимальная вовлеченность и заинтересованность граждан».

«Медики окажутся бессильными, если каждый из нас не задумается о той опасности, которую несёт в себе COVID-19. Сегодняшняя эпидемиологическая обстановка в регионе указывает на то, что необходимо вакцинироваться не только самим, но и близким», — приводятся слова Владимира Степанова.

Министр также подчеркнул важность соблюдения действующих ограничений и заявил, что «лучшее решение — прививка и профилактика». По его словам, «уже доказано, что благодаря вакцинации удаётся снизить летальные исходы заболевания».

Владимир Степанов также попросил митрополита Савватия «оказать содействие в работе по вопросам вакцинации, чтобы представители духовенства донесли достоверную и важную информацию до прихожан».

«Мы рекомендуем всем жителям пройти вакцинацию. Я сделал свой выбор — привился», — цитируют в релизе заявление чувашского митрополита.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 31 138 случаев заражения коронавирусом, вылечились 28 302 пациента (доля выздоровевших составляет 91%), умерли 1936 человек.