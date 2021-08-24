Джакарта, , 12:51 — REGNUM Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что правительство получило от стран-партнеров около 130 млн доз вакцины против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Вакцинация dfuhlert

«У нас есть 130 млн доз вакцины, которые мы получили. По состоянию на вчерашний день было сделано почти 91 млн прививок», — заявил министр здравоохранения Индонезии.

Кроме того, 116 млн доз вакцины против коронавируса уже находятся в регионах.

Правительство планирует получить в общей сложности 67,6 млн доз вакцины против коронавируса.

Президент Индонезии Джоко Видодо поручил министру регулярно предоставлять информацию о запасах вакцины против коронавируса в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что страна получит 50 млн доз вакцины Pfizer.

Подробнее в материале: Индонезия получит 50 млн доз вакцины Pfizer