Москва, 24 августа, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Российские власти не планируют осуществлять новую серию социальных выплат в ближайшее время. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, в заявлениях президента РФ Владимира Путина «речь шла о всех пенсионерах, о военных пенсионерах [из] различных ведомств силового блока», и о других категориях населения «сейчас речи не идет».

Песков также призвал не забывать про выплаты для семей с детьми, которые произошли не так давно.