Кремль заявил об отсутствии планов по новым выплатам
Москва, 24 августа, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Российские власти не планируют осуществлять новую серию социальных выплат в ближайшее время. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
«Нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, в заявлениях президента РФ Владимира Путина «речь шла о всех пенсионерах, о военных пенсионерах [из] различных ведомств силового блока», и о других категориях населения «сейчас речи не идет».
Песков также призвал не забывать про выплаты для семей с детьми, которые произошли не так давно.