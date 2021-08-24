Элиста, 24 августа, 2021, 12:51 — ИА Регнум. В сентябре в Элисте отметят 156-ю годовщину степной столицы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации муниципалитета.

Александр Юхименко Золотые ворота в парке «Дружба» в Элисте, Калмыкия

Основной площадкой праздничных торжеств станет обновлённый скейт-парк в седьмом микрорайоне Элисты. Главным деловым мероприятием станет второй экономический форум, который предполагается провести в онлайн-режиме.

В преддверии праздничных торжеств столицу Калмыкии приведут в порядок. Запланирован ряд субботников на территории города. Предстоит также украсить городские пространства баннерами и растяжками.