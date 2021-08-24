Калуга, 24 августа, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Смертельная автоавария произошла на участке автодороги «Калуга-Вязьма» в Калужской области 24 августа в 10:20, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

40.мвд.рф Место дорожного происшествия

По предварительной информации, водитель — мужчина 1999 года рождения, управляя автомашиной Kia Rio, двигаясь со стороны Калуги в сторону поселка Воротынск, на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на женщину 1963 года рождения и мальчика 2015 года рождения.

В результате ДТП женщина скончалась. Ребенок доставлен в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи. Обстоятельства ДТП устанавливаются.