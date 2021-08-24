Красноярск, 24 августа, 2021, 12:50 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирусная инфекция унесла жизни 21 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 августа в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За всё время пандемии в Красноярском крае скончались 5011 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 101 990 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 88 225 человек. За весь период пандемии в крае проведено 3 452 067 тестов на коронавирус.