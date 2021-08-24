Москва, 24 августа, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Москве скончался известный экстрасенс и участник телевизионных шоу Дардо Кусто, сообщает 24 августа газета «Московский комсомолец».

Хостел

Тело 44-летнего мужчины нашли в одном из номеров хостела на улице Перовская на востоке столицы. В этой гостинице Кусто жил несколько дней.

По данным СМИ, экстрасенс являлся уроженцем Оренбургской области, а в Москву приезжал на заработки. Он не имел в столице собственного жилья и останавливался, как правило, у знакомых, но в этот раз, по совету родственника, арендовал номер в хостеле.

На стене номера, пишет газета, кровавыми буквами выведена надпись: «Я все равно буду жить». Дверь номера была закрыта изнутри.