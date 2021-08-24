Екатеринбург, 24 августа, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Зоопарк Екатеринбурга попросил горожан перестать носить яблоки для кормления животных. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Цитата из х/ф «Иваново детство». Реж. Андрей Тарковский. 1962. СССР Яблоки

Перед этим в зоопарке начали акцию по сбору корма для питомцев. Жители города, однако, перестарались с яблоками — за две недели работники приняли более трёх тонн таких плодов.

«Все морозильные камеры заполнены. Склады тоже, — сообщает руководство организации. — Яблоки больше не берём!»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе начали искать площадку для расширения зоопарка.