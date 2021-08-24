Оренбург, 24 августа, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Центр Оренбурга днем 24 августа из-за аварии остался без света. Кафе и магазины пришлось закрыть.

Дарья Антонова ИА REGNUM Света нет

Как сообщает пресс-служба «Россети Волга» — «Оренбургэнерго», при проведении земляных работ был поврежден кабель. Участок, ограниченный улицами Володарского, Советская, Пролетарская и переулком Матросский, оказался обесточенным. Аварийные бригады переводят потребителей на резервные схемы электроснабжения.

Напомним, в центре Оренбурга в начале августа одновременно начали капремонт двух улиц — Володарского и Постникова, что вызвало негативную реакцию горожан.