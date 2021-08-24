Медведевский район, Марий Эл, 24 августа, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Необходимо направить максимум усилий на то, чтобы до 1 сентября все очаги лесного пожара были ликвидированы. Об этом заявил глава Марий Эл Александр Евстифеев.

Пресс-служба правительства Марий Эл Участники тушения пожара в Марий Эл

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«У нас пройдут линейки в открытом режиме, дети пойдут в школу. Никакой задымленности в республике быть не должно», — добавил он.

Евстифеев уточнил, что сейчас осталось три очага, где еще ночью фиксировался открытый огонь. Работа продолжается в круглосуточном режиме с помощью Йошкар-Олинской ракетной дивизии и «соседей из Кировской области». Предложил помощь глава Чувашии Олег Николаев, но, подчеркнул глава Марий Эл, республика пока справляется имеющимися силами.

К тушению пожара будет привлечено от 60 до 100 военных, а также силы регионального управления Росгвардии. Продолжат работу три вертолета, еще один присоединится после техобслуживания.

Напомним, ранее в ГКЧС Чувашии сообщили, что запах гари и задымление накрыли 24 августа Новочебоксарск и Новоюжный район Чебоксар. Оттуда и дым, так как ветра преимущественно северных направлений, отметили в госкомитете.

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Как сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло еще 18 августа и контролировалось подразделением Лесоохраны, 19 августа ситуация ухудшилась — из близлежащих населенных пунктов и санаториев были эвакуированы 634 человека, включая 423 ребёнка.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 0:00 мск 24 августа, на землях лесного фона республики действуют два пожара, площадь, пройденная огнем, составляет 2542 гектара.

За минувшие сутки площадь активного горения в Марий Эл, по данным регионального управления МЧС, сократилась вдвое — с 54 до 27 гектаров.

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