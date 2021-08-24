Самара, 24 августа, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Сотрудника исправительной колонии заподозрили в получении взятки в Самарской области. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

40.fsin.su В колонии

По версии следствия, с февраля по март текущего года в г. Чапаевске фигурант уголовного дела получил 59 тысяч рублей за пронос и передачу в исправительное учреждение мобильных телефонов. Следователи считают, что деньги были перечислены на банковскую карту приятеля подозреваемого, в дальнейшем фигурант уголовного дела их потратил на свои нужды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области при поддержке отдела собственной безопасности УФСИН России по Самарской области», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре мужчину обвинили в даче взятки полицейскому.