Москва, 24 августа, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В России за январь-июль 2021 года цены на товары повседневного спроса выросли на 6,8%, приводит данные исследовательский холдинг «Ромир».

Rotfront.su Цены

Вместе с тем, в июле рост цен товары повседневного спроса замедлился и составил 0,13%. Главная причина — сезонный фактор, снизились цены на фрукты и овощи.

По данным исследования, быстрее всего в 2021 году цены росли в январе. В марте фиксировалось снижение цен.

В сравнении с 2020 годом, цены на товары в РФ в этом году растут не так быстро. Так, в 2020-м за семь месяцев был зафиксирован рост на 11%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в августе цены на кофе могут вырасти на 10−12%.

Читайте подробнее: Жителей России предупредили о резком повышении цен на кофе