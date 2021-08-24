Ереван, , 12:41 — REGNUM Свой личный вклад в прекращение военных действий в Нагорном Карабахе и в установление в регионе мира и стабильности внес президент России Владимир Путин. Об этом 24 августа заявил в парламенте Армении премьер-министр страны Никол Пашинян, во время представления новой программы правительства.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я должен подчеркнуть особую личную роль, которую президент России Владимир Путин сыграл в развитии армяно-российских отношений, в обеспечении безопасности и стабильности в нашем регионе, в прекращении 44-дневной войны, в возвращении наших пленных», — сказал он.

Кроме того, Пашинян добавил, что, по его мнению, доверительная атмосфера в его общении с российским лидером — это гарантия усиления активности отношений между Россией и Арменией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян рассказал, что Армения потеряла 3773 военнослужащих за время конфликта в Нагорном Карабахе.