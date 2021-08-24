Чебоксары, 24 августа, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Чувашии чуть увеличился суточный прирост случаев заражения коронавирусом и зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru В Чувашии

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По сведениям на 24 августа, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 31 138 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки выявлено 78 носителей коронавируса. Напомним, сутками ранее заболели 75 жителей.

В то же время в Чувашии выздоровели 28 302 пациента, что составляет почти 91% от общего числа официально подтверждённых случаев заражения. Из них за последние сутки победили коронавирус 63 человека.

В Чувашии продолжают ежесуточно регистрировать летальные исходы от COVID-19. За последние сутки умерли девять пациентов с коронавирусом, всего скончались 1936 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов заявлял, что в стационары в основном попадают невакцинированные пациенты с коронавирусом. По его словам, «в России менее 2% вакцинированных от COVID-19 поступают в больницы с диагнозом коронавирус, в Чувашии эта цифра еще меньше».